NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der im Billigsegment des deutschen Mobilfunkmarktes zunehmende Preisdruck setze 1&1 Drillisch beim Nettokundenzuwachs unter Druck, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen biete aber noch immer das stärkste Wachstum unter den von ihm beobachteten Branchenwerten./ajx/la



Datum der Analyse: 27.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.