HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Da sich der Preiswettbewerb in den vergangenen Wochen intensiviert habe, dürfte die Neukundengewinnung 2018 schwieriger werden, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Mobilfunkdienstleister sollte darauf aber eine Antwort haben./edh/she



Datum der Analyse: 26.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.