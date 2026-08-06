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Marktkap. 3,31 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
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1&1 Buy
12:41 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der Zuwachs an Mobilfunkkunden sei schwach gewesen, schrieb Keval Khiroya in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
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Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,98 €
|Abst. Kursziel*:
35,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,41%
|
Analyst Name:
Keval Khiroya
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|12:41
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|12:41
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|12:41
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
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|14.05.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
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|Bernstein Research
|26.03.25
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|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital