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Symbol OAODF

Deutsche Bank AG

1&1 Buy

12:41 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
19,94 EUR 0,12 EUR 0,61%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der Zuwachs an Mobilfunkkunden sei schwach gewesen, schrieb Keval Khiroya in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,98 €		 Abst. Kursziel*:
35,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,41%
Analyst Name:
Keval Khiroya 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:41 1&1 Buy Deutsche Bank AG
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22.06.26 1&1 Halten DZ BANK
21.05.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
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