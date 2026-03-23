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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

1&1 Buy

08:11 Uhr
1&1 Buy
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1&1 AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 31 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes mache gute Fortschritte, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Sollte dieser gelingen, bestehe langfristiges Aufwärtspotenzial. Doch auch in diesem Jahr sei das Profil von Chancen und Risiken nach einigen Anpassungen an seinen operativen Gewinn- und Investitionsannahmen günstig. Er sieht in dem Unternehmen auch weiterhin einen glaubwürdigen Kandidaten für eine Übernahme./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,55 €		 Abst. Kursziel*:
27,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,32%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

08:11 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 1&1 Neutral UBS AG
19.03.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
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