1&1 Aktie
Marktkap. 4,07 Mrd. EURKGV 26,36
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 31 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes mache gute Fortschritte, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Sollte dieser gelingen, bestehe langfristiges Aufwärtspotenzial. Doch auch in diesem Jahr sei das Profil von Chancen und Risiken nach einigen Anpassungen an seinen operativen Gewinn- und Investitionsannahmen günstig. Er sieht in dem Unternehmen auch weiterhin einen glaubwürdigen Kandidaten für eine Übernahme./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,55 €
|Abst. Kursziel*:
27,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,32%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|08:11
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
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|Deutsche Bank AG
|20.03.26
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|UBS AG
|19.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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