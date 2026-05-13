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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

1&1 Buy

08:01 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
22,90 EUR 0,25 EUR 1,10%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Value vor Volumen sei das Motto des ersten Quartals gewesen, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Im Breitbandgeschäft habe es erstmals seit dem Schlussquartal 2024 keinen Kundenabfluss gegeben./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,55 €		 Abst. Kursziel*:
33,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,00%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

08:01 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 1&1 Neutral UBS AG
12.05.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
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