1&1 Aktie
Marktkap. 3,97 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Value vor Volumen sei das Motto des ersten Quartals gewesen, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Im Breitbandgeschäft habe es erstmals seit dem Schlussquartal 2024 keinen Kundenabfluss gegeben./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,55 €
|Abst. Kursziel*:
33,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,00%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|08:01
|1&1 Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
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|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|1&1 Neutral
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|1&1 Neutral
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|12.05.26
|1&1 Equal Weight
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|DZ BANK
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|1&1 Neutral
|UBS AG