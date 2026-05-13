Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

1&1 Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Value vor Volumen sei das Motto des ersten Quartals gewesen, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Im Breitbandgeschäft habe es erstmals seit dem Schlussquartal 2024 keinen Kundenabfluss gegeben./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:22 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG