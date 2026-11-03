DAX 25.865 -0,5%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.856 +0,1%Top 10 Crypto 10,24 -0,1%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.605 +0,5%Euro 1,1241 +0,4%Öl 103,8 +0,2%Gold 4.035 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

1&1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
1&1 Aktien-Sparplan
24,10 EUR +0,05 EUR +0,21 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 5,14 Mrd. EUR

KGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 554550

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005545503

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol OAODF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

1&1 Buy

08:16 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
24,10 EUR 0,05 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gustav Froberg passte seine Finanzprognosen für den Mobilfunkanbieter an die jüngste Kapitalerhöhung durch eine Sacheinlage der Muttergesellschaft United Internet an. Dadurch steige der Anteil von United Internet an dem Unternehmen um rund zwei Prozentpunkte, schrieb er am Dienstag. 1&1 bleibe ein attraktives Investment mit Blick auf eine Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,30 €		 Abst. Kursziel*:
15,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

08:16 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu 1&1 AG

Finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX gibt zum Handelsende nach
Finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie
Finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX liegt im Minus
Finanzen.net SDAX aktuell: SDAX fällt zurück
Finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Mittag an Boden
Finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert zum Start des Dienstagshandels
Finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Vormittag nach
Finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Kursplus
RSS Feed
1&1 AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.