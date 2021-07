HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für 1&1 vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Mobilfunkgeschäft dürfte sich im zweiten Quartal gut entwickelt haben, prognostizierte Analyst Jonas Blum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit netto 140 000 Neunkunden. Die Profitabilität dürfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sein. Mit Blick auf den Aufbau eines virtuellen Netzwerks dürfte das Unternehmen in den kommenden Wochen mehrere Anbieter anheuern./bek/la