HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für 1&1 vor Quartalszahlen von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den starken Zahlen von Konkurrent Telefonica Deutschland rechne er auch bei 1&1 mit guten Zahlen, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag am 17. März werde wohl ein wichtiger Impulsgeber für die Aktie./gl/edh