HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für 1&1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen und der Anhebung der Gewinnprognose von 39 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie entsprechend an. Der Telekommunikationsanbieter erwirtschafte derweil einen soliden freien Cashflow mit geringer Konjunkturabhängigkeit. Das niedrigere Ziel reflektiere derweil unter anderem den höheren risikolosen Zinssatz und die gestiegene Schwankungsanfälligkeit in Bezug auf den Gesamtmarkt./la/mis