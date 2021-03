NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 20,20 auf 23,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der National-Roaming-Vereinbarung mit Telefonica Deutschland (O2D) sei nahezu sicher, dass 1&1 ein eigenes Mobilfunknetz aufbauen werde, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie. Haupttreiber für das neue Kursziel sei die offensichtlich höhere Großhandelsmarge im Zuge der O2D-Vereinbarung./edh/ck