NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe attestierte dem Telekomunternehmen in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine solide Entwicklung im ersten Quartal./ag/mis