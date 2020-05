NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die von einem Schiedsgutachter zurückgewiesene Telefonica-Deutschland-Forderung nach einer Kostenbeteiligung für die Frequenzauktion 2015 sei moderat positiv für den Mobilfunkdienstleister, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Donnerstag. Er wies jedoch darauf hin, dass die Entscheidung nicht liquiditätswirksam sei, weil zwischen den Vertragspartnern diesbezüglich bislang noch keine Gelder geflossen seien./mf/edh



