LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Simon Coles diskutierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die erheblichen Chancen, die sich für Telekommunikationsanbieter in Kooperation mit privaten Geldgeben ergäben. Vor dem Hintergrund der weltweit weiterhin hohen Nachfrage nach Investitionen in die digitale Infrastruktur könne es so gelingen, Privathaushalte schneller mit schnellen Internetleitungen zu versorgen. Davon könnte auch 1&1 Drillisch profitieren./la/ajx