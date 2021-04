LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. In Hinblick auf den neuen Standard 5 G nehme er geringfügige Veränderungen an den Schätzungen für das Mobilfunkunternehmen vor, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einstufung und Kurssziel seien davon nicht betroffen./mf/gl