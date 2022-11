FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Mobilfunkanbieters sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe an niedrigeren operativen Kosten für den Netzaufbau gelegen./edh/mis