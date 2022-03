HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat 1&1 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 21 Euro gesenkt. Die hohen Investitionen des Mobilfunkanbieters in den Aufbau des 5G-Netzes dürften vorerst weiterhin auf der Stimmung der Anleger lasten, wenngleich das Unternehmen bei den Vorbereitungsarbeiten deutliche Fortschritte gemacht habe, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vorerst bleiben die Roaming-Zahlungen an Telefonica Deutschland hoch und es sei unsicher, wann sich der Aufbau eines eigenen Netzes letztlich auszahlen werde. Dies dürfte vorerst die Stimmung der Anleger trüben./tih/mis