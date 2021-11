NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für 1&1 angesichts einer neuen Werbeaktion auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Nach Vodafone Anfang November habe nun auch der Internetdienstanbieter 1&1 mit einer Werbeaktion nachgezogen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Breitbandtrends bei beiden Unternehmen waren gemischt und spiegelten den Erfolg der Deutschen Telekom wider. Rathe sieht in den Aktionen einen gewissen Gegendruck für die Telekom, wenn auch nur bei den zeitlich begrenzten Werbeaktionen./ck/gl