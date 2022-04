NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für 1&1 auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Dass nun erst einmal die GfTD GmbH und keine der drei großen Funkmastenunternehmen einige Antennenstandorte für den Mobilfunker bauen solle, könne als Warnschuss für diese Firmen verstanden werden, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer ersten Reaktion am Montag. Denn die Verhandlungen zögen sich deutlich hin./la/he