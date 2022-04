NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat 1&1 auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Zum Vertrag des Telekommunikationsunternehmens mit dem Funkturmbetreiber American Tower gebe es - anders als zum zuvor abgeschlossene Vertrag mit Vantage Towers - keine Informationen über das angestrebte Geschäftsvolumen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher vermutet er, dass 1&1 zum Aufbau eines eigenen 5G-Mobilfunknetzes noch mit einer dritten Seite im Gespräch ist, möglicherweise der Deutsche-Telekom-Tochter Deutsche Funkturm./gl/mis