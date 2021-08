NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Telekomunternehmen habe von höheren durchschnittlichen Umsätzen pro Kunde profitiert, schrieb Analyst Jose Abad in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Kunden hätten auf höherwertige Tarife gesetzt./bek/ag