NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 nach einer Branchenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Alles in allem kennzeichne den Sektor eine größere Preisgestaltungsmacht als früher, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das im Verein mit weniger Regulierungsdruck sollte das Wachstum und die Ergebnisse der Unternehmen antreiben. Bei einer kosteneffizienteren Kooperation mit Funkturmbetreibern könne 1&1 die Investitionen in das Netzwerk ankurbeln./bek/mis