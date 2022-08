LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 nach Quartalszahlen von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Mobilfunkanbieters habe er seine Prognosen nur geringfügig verändert, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe er seine Kapitalkosten-Schätzung erhöht, um das höhere Risiko des 5G-Netzausbaus zu berücksichtigen./edh/gl