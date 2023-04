GSC Research GmbH

3U Halten

15:44 Teilen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im Geschäftsjahr 2022 (31.12.) durch die Verkäufe der weclapp SE und der InnoHubs GmbH erhebliche Wertsteigerungen im Portfolio realisiert. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage sei neben den beiden Transaktionen auch die operative Entwicklung der fortgeführten Aktivitäten in allen drei Segmenten positiv verlaufen. An dem außerordentlichen Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres werde das Unternehmen die Aktionäre mit einer Dividende von 3,20 Euro je Anteilsschein teilhaben lassen. Durch die erheblichen Mittelzuflüsse aus den Beteiligungsverkäufen seien die Bilanzverhältnisse des 3U-Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von knapp 87 Prozent und einer Nettoliquidität von über 173 Mio. Euro zum Geschäftsjahresende äußerst komfortabel. Auch nach der geplanten Dividendenausschüttung von gut 117 Mio. Euro werde noch umfangreiche Liquidität im Unternehmen verbleiben. Auf Basis einer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung ermittelt der Analyst ein Kursziel von 5,80 Euro (zuvor: 5,70 Euro), senkt das Rating aber auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.04.2023, 15:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 13.04.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/101204

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com