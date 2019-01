NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat ABB mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 21 Franken in die Bewertung aufgenommen. Beim Schweizer Energie- und Automatisierungstechnikkonzern gebe es eine Menge zu tun für das Management, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die Integration der übernommenen GE Industrial Solutions, Änderungen in der Organisationsstruktur sowie Kosteneinsparungen. Das schaffe Raum für positive Überraschungen aber auch für negative./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:11 / ET



