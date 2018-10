NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von ABB nach einem Medienbericht über einen möglichen Verkauf der Stromnetzsparte auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Sollte sich die Nachricht bestätigen, wäre dies ein positives Signal mit Blick auf die fortschreitende Portfolio-Vereinfachung des Elektrotechnikkonzerns, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edh



Datum der Analyse: 18.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.