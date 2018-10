NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB nach Quartalszahlen von 32,00 auf 30,50 Franken gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Daniela Costa senkte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den schweizerischen Industriekonzern und reagierte damit auf die schwächer als gedacht ausgefallenen Resultate. Zudem blickte sie etwas vorsichtiger auf die kurzzyklischen Geschäfte der Roboter-Sparte Discrete Automation and Motion im kommenden Jahr./la/he



Datum der Analyse: 29.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.