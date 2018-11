NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von ABB nach Berichten über einen Verkauf der Sparte Stromnetze auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 30,50 Franken belassen. Sollte es so kommen, wäre das strategisch positiv für den Schweizer Industriekonzern, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es würde belegen, dass ABB bei der Vereinfachung seiner Struktur vorankommt und damit Wert schafft./bek/ajx



Datum der Analyse: 16.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.