NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 24,50 Franken belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe operativ gesehen einen solide Geschäftsbericht zum dritten Quartal vorgelegt, der auch den einen oder anderen Lichtblick enthalten habe, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aufträge etwas schwach und der Auftragsüberhang im Quartalsvergleich rückläufig. Die Umsatzschätzungen für 2019 sind seines Erachtens deutlich zu hoch./ck/bek



Datum der Analyse: 25.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.