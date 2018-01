NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB nach einer Aktualisierung der Vorschau auf das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Er rechne am 8. Februar mit einem überraschungslosen Quartal des Schweizer Industriekonzerns. Seine Schätzungen entsprächen denen des Konsens, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/tih



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.