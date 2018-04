NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Franken belassen. Die Ergebnisse des Industriekonzerns seien besser als es nach dem schwachen Schlussquartal 2017 zu befürchten gewesen sei, schrieb Analyst Andreas Willi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sieht allerdings bei den Markterwartungen für das Gesamtjahr keinen größeren Anpassungsbedarf./ag/bek



Datum der Analyse: 19.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.