NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einem Medienbericht über einen denkbaren Verkauf der Stromnetzsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Er bleibe bei seiner Einschätzung von 2016, als ein Verkauf schon einmal zur Debatte gestanden habe, dass der danach verbleibende Rest von ABB mit Blick auf den Aktienkurs eher teuer erscheinen würde, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Elektro- und Automatisierungstechnikkonzern mittlerweile bessere Verkaufsoptionen, da die Profitabilität der Sparte gestiegen und die Risiken gesunken seien./mis/he

Datum der Analyse: 23.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.