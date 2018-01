FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ABB vor dem Bericht zum vierten Quartal von 29 auf 30 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Schlussquartal dürfte für die Schweizer erneut schwach ausgefallen sein, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Anleger über die kurzfristige Schwäche hinweg sehen werden. Seine Schätzungen für 2018 und 2019 hob de-Bray an aufgrund des günstigeren Risikoprofils des Industriekonzerns und bessererer Aussichten für die Profitabilität./ag/mis



Datum der Analyse: 17.01.2018



