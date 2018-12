FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ABB anlässlich des angekündigten Verkaufs der Stromnetzsparte an Hitachi von 23 auf 22 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Modalitäten im Zuge der Transaktion seien für den Elektrotechnikkonzern schlechter als erwartet, schrieb Analyst William Mackie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktie mangele es derzeit an Kurstreibern./edh/gl



