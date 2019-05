LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal von 79 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des weltgrößten Bierbrauers hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. In einigen Absatzmärkten wie Brasilien und Mexiko gebe es aber auch Zeichen der Besserung./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 12:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 04:00 / GMT



