NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 84 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er sehe nach wie vor starke langfristige Wachstumsperspektiven für den Brauereikonzern, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher sei die Aktie sein "Top Pick" im Sektor. Die Schulden seien zwar hoch, aber handhabbar. Die Bewertung der Aktie sei sehr attraktiv, auch wenn 2019 voraussichtlich ein weiteres schwankungsreiches Jahr werde./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 06:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / 07:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.