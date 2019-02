ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Nach einem Treffen mit dem Management zum Lateinamerika-Geschäft zeigten sich die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie optimistisch. Der brasilianische Markt habe im vergangenen Jahr am stärksten enntäuscht, sollte aber in diesem Jahr wieder wachsen können. Eine Erholung dort sollte auch für mehr Zuversicht in das organische Wachstum des Bierbrauers und das Tempo seiner Entschuldung sorgen - was wiederum der Aktie Auftrieb verleihen könnte./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 07:25 / UTC

