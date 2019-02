NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" belassen. ASML zähle zu den Halbleiterunternehmen, die am meisten von einer vollständigen Lösung der Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA profitieren könnten, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Montag vorliegenden Studie./la/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 11:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 11:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.