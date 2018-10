NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die vergleichsweise schwache Kursentwicklung bei europäischen Halbleiterwerten könnte sich umkehren, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den industriellen Kernmärkten wie etwa der Autobranche sei die Entwicklung nicht so schwach, als dass die Markterwartungen für das dritte Quartal in Frage gestellt werden müssten./tih/he



Datum der Analyse: 03.10.2018



