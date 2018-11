NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach einem Investorentag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die vom Ausrüster der Chipindustrie angepeilten Umsätze und die Kostenstruktur ließen im Jahr 2025 einen Gewinn im Bereich von 13,00 bis 23,36 Euro je Aktie erwarten, im Mittel somit 18,18 Euro und dies sei mehr, als er vor der Veranstaltung kalkuliert habe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb



Datum der Analyse: 09.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.