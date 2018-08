NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Axa auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Analyst Johnny Vo schätzt die Bilanz des Versicherers zunehmend positiv ein. Der jüngste Verkauf von Axa Life Europe stütze dabei, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel lautet weiterhin 27 Euro./ajx/ag



Datum der Analyse: 27.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.