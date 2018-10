NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Axa-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Johnny Vo passte seine Prognosen für den französischen Versicherungskonzern für 2018 bis 2022 an die jüngsten Marktentwicklungen an. An seiner positiven Einschätzung der Aktie ändere dies aber nichts, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis



Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.