LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Axa nach Zahlen von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versicherer habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Dividendenrendite sei nach wie vor attraktiv. In der aktuellen Bewertung seien die positiven Aspekte aber bereits eingearbeitet./ajx/ck



Datum der Analyse: 26.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.