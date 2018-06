NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Nach den jüngsten Aussagen der Europäischen Zentralbank werde nun erst im Dezember 2019 oder Januar 2020 eine erste Zinsanhebung erwartet, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er erwarte nun eine Rotation weg von den durch Zinsraten getriebenen Versicherern hin zu solchen mit hohen und stabilen Erträgen. Zu diesen zählten etwa Axa sowie Swiss Re und Zurich Insurance Group./ck/he



Datum der Analyse: 29.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.