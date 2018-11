PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein enttäuschender Aspekt sei das schwache Wachstum in Asien gewesen, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Axa-Aktie sei aber attraktiv bewertet und bleibe sein bevorzugtes Papier im Sektor. Weitere Einblicke erhoffe er sich vom Kapitalmarkttag Ende November, auch im Hinblick auf die Integration der übernommenen XL Group./she/bek



Datum der Analyse: 07.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.