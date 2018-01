NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach dem Verkauf der Hongkonger Lebensversicherungssparte Swiss Privilege auf "Overweight" belassen. Der Deal bestätige seine Einschätzung, dass sich der französische Versicherungskonzern zunehmend auf den Cashflow fokussiere, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/edh



Datum der Analyse: 03.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.