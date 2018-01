NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,20 Euro belassen. Mit Blick auf die Sensibilität gegenüber Zinsänderungen seien die Versicherer Scor und Generali seine bevorzugten Aktien ("Top Picks") innerhalb der großen europäischen Unternehmen der Branche, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Axa und Swiss Re folgten an zweiter Stelle./ck/ajx



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.