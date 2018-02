HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Aareal Bank nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 39,50 Euro belassen. Analyst Michael Seufert begründete sein neues Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem mittlerweile erreichten Kursziel. Trotz einiger Sondereffekte habe der Immobilienfinanzierer im vergangenen Jahr auf operativer Ebene die Erwartungen der Analysten getroffen. In einem Umfeld hohen Wettbewerbs sei es sogar gelungen, die Margen leicht auszuweiten./tih/bek



Datum der Analyse: 28.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.