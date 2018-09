FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Aareal Bank anlässlich der Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Kauf hätte einen positiven Einmaleffekt bei geringen Risiken, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Einfluss auf die Kernkapitalquote sei ebenfalls nicht signifikant. Sofern es keine weiteren Zukäufe gibt, sieht der Experte gute Chancen auf eine Sonderdividende in Höhe von 3,33 Euro je Aktie./ag/ck



Datum der Analyse: 11.09.2018



