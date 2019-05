NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aena nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis (Ebitda) des spanischen Flughafenbetreibers hätten über dem Konsens gelegen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Aussagen während der Telefonkonferenz zu den Zahlen seien solide gewesen. Die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr dürften nun um rund 3 Prozent steigen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 19:45 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.