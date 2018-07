NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Aena auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Hauptgrund für die zuletzt schwache Kursentwicklung seien Risiken im Zusammenhang mit der Strategie des Flughafenbetreibers, die nun aber weitgehend im Kurs eingepreist seien, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Unsicherheit könnte jedoch von einem drohenden Wechsel im Management und schlechteren Verkehrszahlen ausgehen./tih/ck



Datum der Analyse: 12.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.